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Денісова: у Маріуполі з зруйнованого театру вивели 130 людей

Однак у підвалах знищеного драмтеатру залишаються ще понад 1 300 осіб.

Про це під час телемарафону заявила український омбудсмен Людмила Денісова, передає «Еспресо. TV«.

Поки що жодної інформації про них і їх стан здоров’я немає.

18 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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