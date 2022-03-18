Американські актори Міла Куніс та Ештон Кутчер зібрали 30 мільйонів для українців

У Instagram Ештон із Мілою подякували тим понад 65 тисячам людей, які зробили внески. Як висловилися актори, ці колективні зусилля, хоча й не вирішать усіх проблем, але забезпечать «м’якше приземлення» багатьом біженцям. Кошти передаються та продовжать передаватися організації Flexport, котра їм допомагає, та Airbnb.

«Надходження коштів продовжується, і ми чинитимемо з кожним доларом так, ніби його пожертвувано з нашої кишені, з повагою та гордістю по відношенню праці, якою його було зароблено, до любові, з якою його було пожертвувано, та бажання, щоби його було примножено заради позитивного результату», — сказали Кутчер та Куніс.

Нагадаємо, в нещодавньому інтерв’ю Міла, яка народилася в Чернівцях, зізналася, що багато років говорила, буцімто вона з росії. Проте війна змусила її усвідомити себе українкою.