Зеленський заявив Бундестагу, що економічна співпраця з РФ є фінансуванням агресії проти України

Про це він заявив під час свого звернення до Бундестагу.

«Звертаюсь до вас після трьох тижнів повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, після восьми років війни на сході моєї держави. Звертають до вас, коли Росія бомбардує наші міста, руйнує все, що є в Україні. Тисячі українців загинули, окупанти вбили 108 дітей посеред Європи. Я звертаюсь до вас після чисельних зустрічей, переговорів, заяв і прохань, та після кроків на підтримку, деякі з яких запізнілі», – заяви він.

Зеленський наголосив, що німецькі компанії зберігають безліч зв’язків з Росією і таким чином знову опиняються «за стіною між свободою і неволею». Президент дорікнув Німеччині, що ті зволікають з прийняттям рішення щодо вступу України в ЄС, як і зволікали з відповіддю щодо НАТО. Так само німецька вдала й зволікала з санкціями, які б могли попередити війну.

«Для когось це політика, а насправді це каміння для нової стіни. Коли ми просили про превентивні санкції ми звертались до Європи, ми звертались до багатьох країн, ми звертались до вас. Ми відчули спротив, ми зрозуміли, що ви хочете продовжувати економіку. І зараз торгівельні маршрути між вами і державою, яка знову принесла війну у Європу є ключовим дротом над стіною, яка розділяє Європу

Президент України Володимир Зеленський закликав німецького канцлера Олафа Шольца взяти лідерську роль і допомогти зупинити вторгнення Росії. Він наголосив, що країни за океаном виявилися ближче, ніж Німеччина.

«Чому держави за океаном для нас виявилися ближчими, ніж ви? Тому що це стіна, яку хтось не помічає, але об яку б’ємося ми, поки воюємо за те, щоб зберегти свій народ. Канцлер Шольц, зруйнуйте цю стіну, дайте Німеччині заслужене лідерство, підтримайте нас, зупиніть війну, допоможіть нам її зупинити», – підсумував Зеленський.