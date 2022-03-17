Вторгнення РФ в Україну застопорилося на всіх фронтах, – Міноборони Британії

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії в Twitter.

«В останні дні російські війська домоглися мінімального прогресу на суші, на морі та в повітрі і продовжують зазнавати втрат», – йдеться в повідомленні.

У Міноборони наголошують, що український опір залишається стійким і добре скоординованим. А переважна частина території України, включаючи всі великі міста, залишається в руках українців.