Вторгнення РФ в Україну застопорилося на всіх фронтах, – Міноборони Британії

Російське вторгнення в Україну значною мірою застопорилося на всіх фронтах. Натомість відсіч українських військ залишається стійкою і добре скоординованою.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії в Twitter.
«В останні дні російські війська домоглися мінімального прогресу на суші, на морі та в повітрі і продовжують зазнавати втрат», – йдеться в повідомленні.
У Міноборони наголошують, що український опір залишається стійким і добре скоординованим. А переважна частина території України, включаючи всі великі міста, залишається в руках українців.
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