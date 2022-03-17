 
«  
  »

Вторгнення РФ в Україну застопорилося на всіх фронтах, – Міноборони Британії

Російське вторгнення в Україну значною мірою застопорилося на всіх фронтах. Натомість відсіч українських військ залишається стійкою і добре скоординованою.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії в Twitter.

«В останні дні російські війська домоглися мінімального прогресу на суші, на морі та в повітрі і продовжують зазнавати втрат», – йдеться в повідомленні.

У Міноборони наголошують, що український опір залишається стійким і добре скоординованим. А переважна частина території України, включаючи всі великі міста, залишається в руках українців.

17 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  