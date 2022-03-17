Генерал у відставці Девід Петреус, який командував силами США у війнах в Іраку та Афганістані, переконаний, що російська армія стикається з надзвичайно рішучими, напрочуд спроможними та інноваційними українськими військовими, які воюють на своїй рідній території за виживання свого народу.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Російські загарбники продемонстрували низку слабких місць: хибне планування; надмірно оптимістичні прогнози розвідки щодо того, як буде розвиватися війна; недооцінка українських сил і народу; неналежне обслуговування та логістика; невражаюче обладнання; залежність від призовників і нездатність розпочати ефективну кібервійну.

В інтерв’ю Петреус, який раніше очолював ЦРУ, оцінив війну в Україні та те, як вона розгорталася протягом перших трьох тижнів. Він скептично ставиться до того, що росіяни мають достатньо сил, щоб взяти, а тим більше контролювати, українську столицю Київ та деякі інші великі міста, заявляючи, що продовження міської війни загалом піде на користь українцям.

Водночас він також зазначив, що росіяни мають величезні можливості для знищення міст, цивільних об’єктів та критичної інфраструктури, і вони будуть намагатись “знищувати” міські території.

Петреус високо оцінив дії адміністрації Байдена та її союзників за останні тижні і зауважив, що путін замість того, щоб зробити “РФ великою, знову зробив НАТО великим”.

Він спрогнозував, що найімовірнішим найближчим результатом війни в Україні буде продовження кривавої трясовини для РФ, яка є багато в чому нерішучою, навіть якщо вона завдає все більших і більших втрат.

Генерал зазначив, що є багато причин жахливих результатів для росіян.

“Перш за все, вони воюють проти дуже рішучих, цілком боєздатних українських сил, які складаються зі спецпідрозділів, звичайних сил, територіальних військ і навіть цивільних громадян, які всі сповнені рішучості не дозволити РФ досягти своїх цілей. Вони борються за своє національне виживання, свою батьківщину та свій спосіб життя, і мають перевагу рідного поля, знаючи місцевість і громади”, – наголосив Петреус.

Окрім цього, росіяни просто напрочуд непрофесійні. Очевидно, що вони мають дуже низькі стандарти, коли йдеться про виконання основних тактичних завдань, таких як виконання загальновійськових операцій із залученням бронетехніки, піхоти, інженерів, артилерії та мінометів.

“Ми знали десятиліттями, що радянській системі, а тепер російській, завжди не вистачало однієї з ключових сильних сторін збройних сил США та Заходу, а саме сильного професійного корпусу молодших офіцерів”, – зазначив генерал.

Російська кібервійна також не вражала, можливо, тому, що вони зловживали нею в минулому, а українці, з певною допомогою, навчилися з нею боротися. Росіяни не змогли зруйнувати українську систему управління та управління, а також доступ президента Володимира Зеленського до соціальних мереж та Інтернету.

Окрім цього, значна частина населення ненавидить росіян, і ця ненависть поглиблюється з кожним ударом по цивільній інфраструктурі. Росіяни не тільки не завойовують серця й уми, вони викликають відразу.

Очевидно, у росіян не вистачає сил, щоб узяти, а тим більше контролювати Київ та деякі інші великі міста, але вони мають ракети, артилерію та бомби та очевидну готовність використовувати їх у дуже невибірковий спосіб.

І тому вони продовжують підхід, який використовували в Чечні, зокрема з Грозним, і в Сирії, зокрема з Алеппо, де вони знелюднювали міста шляхом невибіркового використання бомб. І це буде змагання на витривалість між готовністю росіян руйнувати міста та здатністю українців пережити таке руйнування.

Відповідаючи на питання, чи буде міська війна зручніша для українців, генерал відповів ствердно.

“Зазвичай правило для міської війни полягає в тому, що для кожного захисника потрібно щонайменше п’ять нападників. У цьому випадку, я б сказав, що це може бути більше, тому що українці такі винахідливі. Вони працюватимуть разом, щоб запобігти захопленню росіянами міських районів так, як зазвичай це робить піхота та загальновійськові, наприклад, як військові Сполучених Штатів очищали, а потім утримували міста під час війни в Іраку, наприклад, Рамаді та Фаллуджі, а також частини Багдада та інших міст”, – заявив Петреус.

Щодо прохання РФ про допомогу Китаю, генерал зауважив, що, по-перше, це вказує на те, що у РФ закінчуються певні системи озброєння та боєприпаси – ще одне свідчення того, як РФ серйозно прорахувала аспекти війни.

По-друге, це дуже складне питання для Китаю. Одна справа для Китаю – утриматися від голосування на Генасамблеї ООН, на якому 141 країна засудила РФ за її неспровоковану агресію. Зовсім інакше було б, якби Китай погодився на прохання РФ, яка справді стає імперією зла.

По-третє, крім цих питань, президент Сі Цзіньпін, очевидно, має бути роздратований вторгненням РФ, оскільки найбільшим торговим партнером України був Китай.

Щодо небезпеки застосування РФ хімічної зброї, генерал зауважив, що такий крок призвів би до рубікону. Водночас погодився, що рф вже не раз застосовувала заборонені речовини та проти поборників режиму.

Окремо генерал пояснив удар росіянами по військовому полігону у Яворі, котрий знаходиться у безпосередній близькості до кордону із Польщею. Так, за його словами, це була відверта спроба зірвати постачання зброї Україні та знищення бази, де могли б проходити підготовку іноземні військові.

“Враховуючи близькість до кордону, це явно викликає занепокоєння щодо ударів по країні НАТО, що вимагало б відповіді, враховуючи зобов’язання щодо статті 5. З огляду на зрозумілі зусилля лідерів НАТО уникнути розширення війни, напад на тренувальну базу під Львовом, очевидно, викликає червоні прапори, і я впевнений, що лідери НАТО провели консультації щодо можливих відповідей у ​​разі подальшого розширення конфлікту”, – зазначив американський генерал.

Говорячи про прогнози щодо завершення війни, генерал наголосив, що наразі існує декілька варіантів. Водночас він не впевнений, який із них є найбільш ймовірним.

За його словами, бойові дії можуть мати тривалий період, котрий призведе до ще більшої ізоляції РФ та втягне її у “криваве болото”, котре виявиться гіршим за Афганістан 1980-х років.

Також він не виключив можливе урегулювання шляхом перемовин, зауваживши, що оскільки сторони не можуть дійти згоди, оптимальне рішення могла б запропонувати третя сторона.

Як третій варіант, генерал бачить повну зміну влади в РФ, водночас зауважив, що відтепер за російською владою потрібно пильно спостерігати, які б заяви вона не робила.

І четвертим ймовірним шляхом розвитку подій американський генерал бачить у наступі України та перемоги на полі бою, що дозволить країни диктувати свої умови агресору.