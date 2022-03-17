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В Маріуполі майже не залишилось безпечного місця, — Денісова

Уповноважена Верховною Радою з прав людини Людмила Денісова повідомила, що через постійні обстріли Маріуполя у місті майже не залишилось безпечного місця

Про це вона заявила в ефірі телеканалу Еспресо.TV

“Вчора російські окупанти скинули велику авіабомбу на Драматичний театр, знаючи, що там знаходяться діти. Ми дуже хвилювались за цих людей. Адже там, у бомбосховищі театру, знаходилось близько 1000 людей. Зараз точних даних ми ще не маємо, але за попередньою інформацією, на щастя загиблих немає. Зараз рятувальники рятують людей з під завалів театру та будуть переводити людей до безпечного місця.” — розповіла Денісова

Денісова наголосила, що зараз у Маріуполі майже не залишилось безпечного місця. За її словами, місто постійно знаходиться під обстрілами, а 350 тис людей знаходиться в оточенні майже 15 добу.

17 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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