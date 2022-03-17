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В Ізюмі не вщухають бої, українські військові розбили окупантів біля рибгоспу, — міськрада

Станом на 17 березня в Ізюмі на Харківщині не припиняються бої, ЗСУ розбили військових РФ біля рибгоспу, окупанти відправляють на війну проти України солдатів-строковиків

Про це заявив начальник управління молоді, спорту й іміджевих проєктів Ізюмської міськради Максим Стрельник.

«Бої в Ізюмі не вщухають. Російські окупанти прорвалися через річку в районі Барвінківської траси, але були вщент розбиті біля Ізюмського рибгоспу», — повідомив він.

За словами Максима Стрельника, росіяни відправляють на війну проти України «своїх солдат-срочників, які безславно гинуть в середині металобрухту російської «армії»».

  • Нагадаємо, мешканці Ізюма на Харківщині помирають від захворювань і відсутності лікування, а вивезти людей неможливо через російські обстріли.
17 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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