В Ізюмі не вщухають бої, українські військові розбили окупантів біля рибгоспу, — міськрада

Про це заявив начальник управління молоді, спорту й іміджевих проєктів Ізюмської міськради Максим Стрельник.

«Бої в Ізюмі не вщухають. Російські окупанти прорвалися через річку в районі Барвінківської траси, але були вщент розбиті біля Ізюмського рибгоспу», — повідомив він.

За словами Максима Стрельника, росіяни відправляють на війну проти України «своїх солдат-срочників, які безславно гинуть в середині металобрухту російської «армії»».