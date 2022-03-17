В Ізюмі не вщухають бої, українські військові розбили окупантів біля рибгоспу, — міськрада

Станом на 17 березня в Ізюмі на Харківщині не припиняються бої, ЗСУ розбили військових РФ біля рибгоспу, окупанти відправляють на війну проти України солдатів-строковиків
Про це заявив начальник управління молоді, спорту й іміджевих проєктів Ізюмської міськради Максим Стрельник.
«Бої в Ізюмі не вщухають. Російські окупанти прорвалися через річку в районі Барвінківської траси, але були вщент розбиті біля Ізюмського рибгоспу», — повідомив він.
За словами Максима Стрельника, росіяни відправляють на війну проти України «своїх солдат-срочників, які безславно гинуть в середині металобрухту російської «армії»».
- Нагадаємо, мешканці Ізюма на Харківщині помирають від захворювань і відсутності лікування, а вивезти людей неможливо через російські обстріли.
Leave a Reply