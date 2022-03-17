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У Молдові перебувають близько 100 тис. українських біженців, — молдовське МВС

З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, станом на ранок 17 березня, понад 300 тисяч людей перетнули кордон України з Румунією

Такі дані повідомляє пресслужба МВС Республіки Молдови. Понад 200 тисяч людей поїхали з Румунії в інші країни, на території Республіки Молдови залишились близько 100 тисяч людей.

«317,581 громадян України потрапили до сегмента MD-UA Вийшло — 216 323 громадян України (202.550 на сегменті МД-РО; 13773 на сегменті MD-UA) На території РМ залишилися 99.773 громадянина України — РМ 99,773», — йдеться у повідомленні.

За період з 24 лютого до 17 березня в Управління міграції Молдови звернулись 4936 людей із заявами про притулок.

«Загалом на території Республіки Молдова проживає 104,077 іноземних громадян, з них 49,532 – неповнолітні (громадяни України та інші національності, які увійшли до сегмента MD-UA)», — додають у повідомленні.

17 марта, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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