У Молдові перебувають близько 100 тис. українських біженців, — молдовське МВС

Такі дані повідомляє пресслужба МВС Республіки Молдови. Понад 200 тисяч людей поїхали з Румунії в інші країни, на території Республіки Молдови залишились близько 100 тисяч людей.

«317,581 громадян України потрапили до сегмента MD-UA Вийшло — 216 323 громадян України (202.550 на сегменті МД-РО; 13773 на сегменті MD-UA) На території РМ залишилися 99.773 громадянина України — РМ 99,773», — йдеться у повідомленні.

За період з 24 лютого до 17 березня в Управління міграції Молдови звернулись 4936 людей із заявами про притулок.

«Загалом на території Республіки Молдова проживає 104,077 іноземних громадян, з них 49,532 – неповнолітні (громадяни України та інші національності, які увійшли до сегмента MD-UA)», — додають у повідомленні.