Безпечних місць на Луганщині більше немає: окупанти обстріляли притулок для мам і дітей у Сєвєродонецьку Росія обстріляла Нові Петрівці на Київщині, загинула дворічна дитина » Суд ООН в Гааге приказал России остановить военные действия на территории Украины Международный суд ООН в Гааге приказал России остановить военные действия на территории Украины в качестве обеспечительных мер до рассмотрения жалобы Киева. Приказ о временных мерах опубликован на сайте суда. Суд признал, что они необходимы, поскольку существует реальный и неминуемый риск того, что до того, как он вынесет окончательное решение по делу, Украине и ее гражданам будет нанесен непоправимый ущерб. Россия по приказу суда должна приостановить военные действия. Кроме того, ссылаясь на заявление России в ООН, что ДНР и ЛНР запросили у нее военную поддержку, суд ООН потребовал от России обеспечить прекращение любых шагов в пользу военной операции со стороны военных или нерегулярных вооруженных формирований, организаций и лиц, которые могут находиться в Украине под руководством, контролем и при поддержке Российской Федерации.