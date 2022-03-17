 
«  
  »

Суд ООН в Гааге приказал России остановить военные действия на территории Украины

Международный суд ООН в Гааге приказал России остановить военные действия на территории Украины в качестве обеспечительных мер до рассмотрения жалобы Киева.

Приказ о временных мерах опубликован на сайте суда. Суд признал, что они необходимы, поскольку существует реальный и неминуемый риск того, что до того, как он вынесет окончательное решение по делу, Украине и ее гражданам будет нанесен непоправимый ущерб.

Россия по приказу суда должна приостановить военные действия. Кроме того, ссылаясь на заявление России в ООН, что ДНР и ЛНР запросили у нее военную поддержку, суд ООН потребовал от России обеспечить прекращение любых шагов в пользу военной операции со стороны военных или нерегулярных вооруженных формирований, организаций и лиц, которые могут находиться в Украине под руководством, контролем и при поддержке Российской Федерации.

17 марта, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  