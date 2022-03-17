Словакия готова передать Украине С-300, если ей предоставят замену

Один из видов вооружений (наряду с истребителями Миг-29), которые Украина просит у своих западных союзников, — это системы ПВО российского производства С-300. Причина та же — она хорошо знакома украинским военным и им не потребуется времени на ее освоение.

Системы С-300 среди стран НАТО есть у Словакии, Болгарии и Греции. Но проблема та же самая, что и с «мигами», — Братислава и София в принципе не против, но хотят получить какую-то замену этому оружию.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь так и сказал: «Мы готовы сделать это немедленно, когда у нас будет соответствующая замена». В Словакии в четверг находился глава Пентагона Ллойд Остин, но он сказал, что ему на этот счет сказать нечего, передает Рейтер.