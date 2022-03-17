Швейцарія розширила санкції на ще 200 російських осіб і організацій

Швейцарія схвалила санкції проти ще понад 200 фізичних та юридичних осіб «у зв’язку із серйозними порушеннями міжнародного права Росією в Україні».

Про це йдеться у заяві Федеральної Ради Швейцарії.

Санкційний список Швейцарії тепер повністю відповідає списку ЄС.

«Ще 197 осіб тепер підпадають під фінансові санкції та обмеження на поїздки, а ще 9 осіб підпадають під фінансові санкції. Серед цих осіб є олігархи та відомі бізнесмени. Активи в Швейцарії, що належать цим особам, мають бути заморожені», — заявили у відомстві.

Також Федеральна Рада посилила санкції проти Білорусі — новоприйняті заходи стосуються, зокрема, товарів і фінансових послуг.

«Нові обмеження стосуються торгових та фінансових санкцій і дуже схожі на заходи, які вже ввели ЄС та Швейцарія щодо Росії.

Експорт усіх товарів подвійного призначення (цивільного чи військового) до Білорусі тепер заборонений, незалежно від їх кінцевого використання чи кінцевого споживача. Крім того, забороняється експорт товарів, які можуть сприяти військово-технічному розвитку Білорусі або розвитку сектору оборони та безпеки. У цьому контексті також заборонено надавати технічну допомогу, посередницькі послуги чи фінансування», — пояснили у відомстві.

Також буде розширено заборону на імпорт із Білорусі. Тепер ці заборони також поширюються на вироби з дерева, гуми, заліза та сталі, цемент.

Надання державного фінансування або фінансової допомоги для торгівлі з Білоруссю або інвестування в Білорусь заборонено.

Операції з Білоруським центральним банком також більше не дозволені.