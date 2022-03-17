По Чернігову вдарили з артилерії, серед жертв — громадянин США Королівська родина Бельгії вирішила прийняти українських біженців » Шольц виключив втручання НАТО у війну проти РФ, але пообіцяв Україні підтримку Канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив можливість втручання НАТО у війну росії та України, але пообіцяв надати допомогу українцям Про це канцлер Німеччини заявив під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє Еспресо.TV. «Ми продовжуємо залишатися на боці хоробрих українців, які протистоять російській агресії. Ми надаємо фінансову підтримку, гуманітарну допомогу, а також постачаємо військову техніку», — сказав Шольц. Він додав, що Німеччина робить свій внесок і буде робити це надалі. «Але я також хочу чітко заявити, що НАТО не буде здійснювати воєнне втручання у цю війну», — підкреслив канцлер.