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Шольц виключив втручання НАТО у війну проти РФ, але пообіцяв Україні підтримку

Олаф Шольц

Про це канцлер Німеччини заявив під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє Еспресо.TV.

«Ми продовжуємо залишатися на боці хоробрих українців, які протистоять російській агресії. Ми надаємо фінансову підтримку, гуманітарну допомогу, а також постачаємо військову техніку», — сказав Шольц.

Він додав, що Німеччина робить свій внесок і буде робити це надалі.

«Але я також хочу чітко заявити, що НАТО не буде здійснювати воєнне втручання у цю війну», — підкреслив канцлер.

17 марта, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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