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Росіяни завдали ракетного удару по трьох кораблях у Чорному морі

військовий корабель РФ

Про це розповів Норіель Арауз, який є адміністратором Панамського морського управління. Повідомили у «Ретерс».

Відомо, що ніхто із людей не постраждав, однак не зрозуміло чому росіяни атакували панамські судна. «Атаки зазнали: Namura Queen, Lord Nelson та Helt. Ця кількість атакованих кораблів актуальна станом на 16 березня. Проте завжди є загроза, що вона буде збільшуватись» — відзначає Норіель Арауз.

За його словами в Чорному морі зараз перебувають щонайменше 10 інших кораблів під прапором Панами. Вони не можуть покинути район, бо практично в полоні – російський флот обмежує вихід суден.

17 марта, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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