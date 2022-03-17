Польша збирається з 2023 року відмовитися від газу з РФ

Про це повідомила «Економічна правда» з посиланням на заяву уповноваженого польського уряду у справах стратегічної енергетичної інфраструктури Пьотра Наїмського.

Урядовий уповноважений запевнив, що державна компанія PGNiG здатна замінити частку російського імпорту, хоча та і значна. Уже зараз PGNiG має достатній портфель контрактів.

Наїмський нагадав, що в жовтні країна має ввести в експлуатацію газопровід Baltic Pipe, а також до цього часу підготують іншу інфраструктуру, в тому числі — сполучення з Литвою та Словаччиною.

За його оцінкою, нинішні дуже високі європейські ціни стабілізуються, оскільки всі покупці в Європі намагаються перейти на інші, ніж російські закупівлі.

«У США, які відправляють скраплений газ до Європи, ціна газу на біржі зовсім не зросла, глобалізація газового ринку призведе до прийнятних цін», – пояснив Наїмський.