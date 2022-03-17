Олешки: мер заявив, що росіяни зайшли в місто, а потім – що нікого вже нема

У місто Олешки Херсонської області вранці 17 березня зайшли російські війська, нібито щоб розташуватися у місті, але згодом міський голова Євген Рищук повідомив, що вони пішли з міста.

Деталі: В олешківських групах розмістили ранкове відеозвернення Євгена Рищука про те, що російські війська зайшли в Олешки і збираються там розташуватися.

Місцевій владі окупанти сказали підтримувати далі порядок.

Згодом олешківський міський голова записав нове звернення, в якому повідомив, що в місті вже немає нікого і влада працює в штатному режимі.

У Телеграм-каналі «Олешки Online» повідомили, що окупанти мають списки активістів, ходять за адресами, залякують людей словами: «Якщо не хочете, щоб усе горіло, сидіть тихо». Також росіяни нібито копаються в телефонах і ноутбуках.