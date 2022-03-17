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Над Київщиною збили російський бойовий гелікоптер Ка-52 «Алігатор»

Підрозділ протиповітряної оборони Збройних сил України збив російський бойовий гелікоптер Ка-52 (також відомий як “Алігатор”). Про таке повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

За його словами, ворожий гелікоптер збили в Бучанському районі Київщини. За інформацією військових, загалом до позицій української армії наблизилися два гелікоптери.

“В 11:45 було виявлено два ворожі гелікоптери, які увійшли в зону ураження українських військ. Унаслідок роботи наших ППО Сухопутних військ один гелікоптер ворога було пошкоджено. Загарбники були вимушені повернути, їх бойова задача зірвана”, – йдеться в повідомленні Павлюка.

Раніше українські Повітряні Сили знищили дві ракети, випущені російськими загарбниками по Дніпропетровщині, а над Харківщиною – ворожий безпілотник.

17 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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