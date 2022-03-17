Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес підтвердив постачання Україні ПЗРК Starstreak

«Життєво важливо, щоб Україна зберегла здатність літати і придушувати російські повітряні атаки. У відповідь на запити України уряд ухвалив рішення розглянути питання про безоплатну передачу високошвидкісних переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak. Ми вважаємо, що це залишається в рамках визначення оборонної зброї, але дозволить українським силам краще захищати своє небо», — зазначав сьогодні раніше Уоллес.

ПЗРК Starstreak можуть вражати повітряні цілі на висоті до 5 000 метрів.