Лукашенко робить усе можливе, щоби не вступати у війну проти України, Путіну немає в кого брати зброю

Він розповів про це в етері Еспресо.TV.

«Найбільша загроза з боку Білорусі на даний момент — проникнення диверсійно-розвідувальних груп. Ми розуміємо, що білоруси не хочуть воювати, білоруська армія не готова до будь-яких дій. Самопроголошений президент Лукашенко розуміє, що початок бойових дій проти України означатиме початок кінця його правління», — зазначив Денисенко.

На думку радника голови МВС, Лукашенко зараз робить усе можливе, щоби сухопутна білоруська армія не перейшла кордон з Україною.

«Варто розуміти, що на цей момент у війні проти України задіяно біля 75% російської армії. Тобто 2/3 армії Росії або в допоміжних частинах, або безпосередньо на території України. Якщо ж говорити про резерви Російської Федерації, позиція Китаю доволі жорстка: зараз Китай не готовий надавати росіянам зброю і сухпайки, про які вони просили. Якщо ж говорити про ключовий людський ресурс — це сама Російська Федерація. Вони справді збирають весь непотріб, який готовий помирати в Україні за невеликі гроші. Є сумніви, чи вдасться Кремлю мобілізувати сильну армію», — зауважив Вадим Денисенко.

Радник міністра також не уявляє, хто зараз може надати Росії зброю для війни проти України.