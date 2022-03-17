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Королівська родина Бельгії вирішила прийняти українських біженців

Цю інформацію офіційно підтвердив Королівський палац виданню RTBF.

Подружжя надасть дві квартири, в яких можуть розміститися три сім’ї біженців. Це помешкання, розташовані в об’єктах, що належать Donation royale.

«Це приміщення, початковою метою яких було надання соціальних агенцій для розміщення людей з низькими доходами, місія, яка добре відповідає тому, чого ми хочемо досягти за допомогою королівських пожертв», – пояснює Ян Сметс, президент Donation royale.

Також королівська пара планувала зустрічати українських біженців в Брюсселі.

17 марта, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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