Королівська родина Бельгії вирішила прийняти українських біженців

Цю інформацію офіційно підтвердив Королівський палац виданню RTBF.

Подружжя надасть дві квартири, в яких можуть розміститися три сім’ї біженців. Це помешкання, розташовані в об’єктах, що належать Donation royale.

«Це приміщення, початковою метою яких було надання соціальних агенцій для розміщення людей з низькими доходами, місія, яка добре відповідає тому, чого ми хочемо досягти за допомогою королівських пожертв», – пояснює Ян Сметс, президент Donation royale.

Також королівська пара планувала зустрічати українських біженців в Брюсселі.