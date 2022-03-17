Іспанія долучається до ініціативи притягнути Путіна до суду в Гаазі

Про це з посиланням на очільника МЗС Іспанії Хосе Мануеля Альбареса пише Euractiv.

«Іспанія приєднається до ініціативи щодо притягнення президента Росії Володимира Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, щоб притягнути його до відповідальності за «воєнні злочини», скоєні російськими військами під час вторгнення в Україну», — повідомило видання.

Міністр зауважив, що вторгнення Володимира Путіна в Україну не мине для нього безкарно. За словами Хосе Мануеля Альбареса, мета іспанського уряду полягає в забезпеченні миру на українській території. Нещодавно Іспанія надіслала Україні летальну зброю для відбиття нападу РФ.

Раніше прем’єр-міністр країни Педро Санчес зазначив, що держава збільшить свій військовий бюджет до, імовірно, 2% ВВП згідно з вимогами НАТО, щоб протистояти новим безпековим викликам Іспанії через російську загрозу в Східній Європі.

Педро Санчес заявив, що Європа має звернути увагу на події в Україні, а ЄС і його союзники з НАТО — покращити власну обороноздатність.

«Ми повинні зупинити Володимира Путіна зараз, в Україні, тому що ми не знаємо, яка країна буде наступною», — наголосив очільник іспанського МЗС.