Індія збирається купувати енергоносії у РФ в обхід західних санкцій – FT

Центробанк Індії веде первинні консультації щодо угоди з РФ про розрахунки у рублях та рупіях — це дозволить торгувати з Росією після того, як санкції обмежили механізми міжнародних платежів.

Про це пише Financial Times.

«Переговори, які дозволять Індії продовжувати купувати експорт російських енергоносіїв та інші товари, ризикують розлютити Вашингтон і його союзників, оскільки вони прагнуть покарати Москву за її війну проти України.

Впливовий банкір, поінформований про таке обговорення, сказав виданню, що Резервний банк Індії консультується з урядом та держбанками, щоб оцінити масштаб необхідних платежів у рупіях та рублях, та які банки зможуть надавати подібні послуги», — пише газета.

Джерело назвало ці приготування «підведенням підсумків» та додало, що остаточне рішення по реалізації подібних розрахунків залишається за урядом.

«Ми звернулися до уряду з проханням укласти угоду рупія-рубль», — сказав Financial Times доктор А. Сактівел, президент Федерації індійських експортних організацій.

«Отже, уряд над цим працює. Дуже скоро, я думаю, що ми це отримаємо», — додав він.

Міністерство фінансів Індії від коментарів відмовилося.

Резервний банк Індії не відповів на запит про коментар.

Державний банк Індії, найбільший державний кредитор, також відмовився від коментарів.

При цьому, президент Індійського бізнес-альянсу в Москві Семі Котвані охарактеризував можливий механізм так: «Я можу дати рублі Сбєрбанку, а вони можуть дати мені рупії в Індії».

Економічна правда