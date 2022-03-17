Глава МИД Узбекистана заявил, что страна не признает сепаратистские «ДНР» и «ЛНР» и призывает к мирному урегулированию в Украине

Узбекистан не признает независимость сепаратистских «ДНР» и «ЛНР» и выступает за территориальную целостность Украины и прекращение военных действий, заявил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов.

«Ситуация вокруг Украины вызывает серьезное беспокойство в Узбекистане. Мы сторонники того, чтобы мирным путем найти решение в этой ситуации и урегулировать конфликт политико-дипломатическими средствами. Но для этого в первую очередь необходимо немедленно прекратить военные действия, насилие», – заявил Камилов, выступая в сенате Олий Мажлиса (верхняя палата парламента).

Глава МИД подчеркнул, что Узбекистан признает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. «Мы не признаем Донецк и Луганск отдельными республиками», – заявил Камилов.

Также Абдулазиз Камилов подчеркнул, что «Узбекистан не принимает участие ни в каких военно-политические блоках, и наши военнослужащие не привлекаются к военным конфликтам за границей».