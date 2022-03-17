Бывшие командующие силами НАТО в Европе: альянс не может просто отсидеться за красной линией границ

Четыре бывших верховных главнокомандующих союзными силами США и НАТО в Европе (SACEUR), генералы в отставке Уэсли Кларк (Wesley Clark, 1997 – 2000), Джозеф Ролстон (Joseph Ralston, 2000 – 2003), Джеймс Джонс (James Jones, 2003 – 2006) и Филип Бридлав (Philip Breedlove, 2013 — 2016) встретились 16 марта в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies, CSIS) для обсуждения причин, хода и первых результатов российско-украинской войны.

«Мы все помним долгие речи и длинную статью [Путина] том, что Украина – это на самом деле Россия, что Украина – не страна, украинцы – не украинцы, а русские», – оглядывается в совсем недавнее прошлое генерал Филип Бридлав. Если окинуть все происходящие стратегическим взглядом, то становится ясно: речь идет о «намного большем, чем Украина». Путин «занялся переписыванием послевоенной истории, пытается восстановить «сферу влияния», хочет снова иметь свои сателлитные правительства во всех граничащих с Россией государствах».

Генерал Джеймс Джонс вспоминает: «Когда я был советником по национальной безопасности, а Путин – премьер-министром, я присутствовал на протокольном завтраке с его участием. Помню, как Путин без всякого повода около часа рассказывал нам, какой большой катастрофой на планете стал распад советской империи и как НАТО всегда был заклятым врагом России. Похоже, он действительно верит в это, и в его сознании гнездится миф о том о том, что НАТО обещал никогда не расшириться. Это заблуждение мотивирует его на протяжении многих лет».

Генерал Джозеф Ролстон обращает внимание на логическую ошибку Путина: «Должен признаться, меня удивило, что он пошел на полномасштабное вторжение, потому что его стратегический интерес состоял в том, чтобы расколоть НАТО и уменьшить наше присутствие на востоке Европы. Но то, что он совершил, наоборот делает альянс более сплоченным, вынуждая нас укрепить восточный фланг».

В декабре Путин «передал нам два документа с ультиматумом, и мы долго объяснили [ему], что произойдет, если он вторгнется. Он все это взвесил и все равно напал, – продолжает Филип Бридлав. – Так что наша тактика пассивного сдерживания Путина опять не сработала. Поэтому сейчас надо десять раз подумать, прежде чем повторять этот же приём… «Если ты сделаешь это, то мы сделаем то, а если ты совершишь вот это, то мы тогда добавим вон то» – такие рассуждения пассивны по своей природе, все что они делают – отдают инициативу противнику, – считает генерал Бридлав. – Получается, сначала действует Путин, а потом мы реагируем. Это уступка инициативы врагу: нас совсем не этому учили в армии! Мы обязаны захватить инициативу».

С этим тезисом согласились все участники круглого стола. Бывший летчик-истребитель Филип Бридлав эмоционально добавляет: «Каждый боевой летчик знает: лучшая оборона в воздухе – выпущенная ракета. Пассивное сдерживание зашло в тупик. Путин давно перешел к тому, что он называет «активными мерами», и наше сдерживание не удержало его от военного вторжения в Украину».

Филип Бридлав полагает, что именно излишняя нерешительность может сейчас спровоцировать противника на дальнейшие агрессивные действия и таким образом привести к Третьей мировой войне. «Вы не можете просто спрятаться за красной линией границ НАТО и отсидеться. Раз мы не хотим Третьей мировой, то Украина – это как раз то место, где она может быть остановлена».

Рассуждая о целях альянса в русско-украинской войне, Бридлав выделяет три из них: сохранить НАТО и его мировую стабилизирующую роль. Сдержать Китай от потенциально возможных в будущем агрессивных шагов. Но самое срочное – сделать все, чтобы воспрепятствовать российским усилиям поработить Украину. «Переговоры — это долгая дискуссия после драки, но их результат будет предрешен тем, что происходит сейчас в поле боя», – подчеркивает генерал.

Генерал Уэсли Кларк еще больше заостряет глобальное значение момента: «Путин поставил на кон всё свое будущее, и это является дестабилизирующим фактором в Европе». Если компромисс его не устроит, он постарается вернуться «за еще одним куском пирога и не будет довольствоваться стабилизацией». Ключевой вывод: у свободного мира сегодня «есть возможность для чего-то гораздо большего, чем просто прекращение огня. У нас есть шанс на серьезный успех против Владимира Путина, который надолго может выбить его из седла. Мы должны попытаться сделать это». Таким образом, генерал Кларк ставит вопрос о возможности исторически окончательной победы над постсоветским реваншизмом и авторитаризмом.

Участники круглого стола сошлись в том, что по состоянию на сегодня можно констатировать: война, какой ее мыслил себе Путин, ему уже не удалась. Блицкриг на 3–5 дней с захватом основных городов, включая столицу, и смена власти в Украине – провалился и больше не стоит на повестке дня. В основном это стало результатом хорошей подготовки и высокой мотивации украинских военных, что удивило не только противника, но и многих западных экспертов.

Генерал Бридлав приводит живые примеры: «Чеченский батальон в северо-восточной части страны заехал на своих БТР в хорошо организованную засаду: точка была заранее пристреляна, артиллерия открыла огонь и, по сути, уничтожила весь батальон. Мы бы назвали это эшелонированной обороной: ее и создавала Украина, в то время как мир пассивно сдерживал Путина. «Их приготовления, которые были незаметными, теперь окупаются с лихвой», – делает вывод генерал. «Другой пример, который мне нравится, как инженеру, это когда большой длинный конвой увяз в грязи, потому что в этом районе была заранее заминирована дамба вдоль реки. Местность затопило, и на фотографиях я видел совершенно новые танки, увязшие так, что они выглядят словно доты: они никогда не выберутся оттуда и останутся там словно монументы до окончания войны».

По контрасту генерал Уэсли Кларк обратил внимание на неожиданно низкую подготовку российских подразделений: «Похоже, русские не уделяют внимания обучению на уровне отдельного солдата или экипажа. Они производят технику довольно хорошего качества, но люди, которые ее используют, не мотивированы и не обучены. Мы знаем, что ключ к победе лежит на индивидуальном уровне. Солдат должен уметь обращаться с танком или другой боевой машиной. У него должна быть мотивация и понимание того, что он делает».

Другая проблема, на которую обращает внимание Кларк – проблемы с логистикой, снабжением и инженерной службой: «Русские имели прекрасные инженерные войска во Второй мировой войне: они засыпали рвы, строили мосты, прошли с честью через сложнейшие ситуации. Но теперь не смогли отойти и на сотню миль от Чернобыльской зоны отчуждения, вынужденно оставаясь на единственном шоссе, после того как попытались съехать, но застряли в грязи. Разве они не знали, какая местность их ожидает?»

У российской армии наблюдаются «серьезные проблемы с логистикой, организацией и управлением войсками, индивидуальной подготовкой личного состава, координацией с авиацией, с идентификацией целей», – заключает Уэсли Кларк.

Обсуждая одну из самых горячих тем – создание силами НАТО бесполётной зоны над Украиной, о чем уже не первый раз просит президент Владимир Зеленский, генералы-участники круглого стола пришли к неожиданному выводу: первым этапам мог бы стать гуманитарный авиационный мост для поставки продовольственной и вещевой помощи, медикаментов и вывоза беженцев.

По мнению генерала Кларка, «воздушный гуманитарный коридор» может быть создан на основе военно-транспортных самолетов в сопровождении истребителей с гарантией невступления в боевые действия с ВВС России: «Это воздушное пространство принадлежит Украине. И нет причин, почему мы не можем по приглашению правительства Украины использовать его в гуманитарных целях, чтобы установить воздушный коридор и не допустить изоляции Киева», гуманитарной катастрофы, голода и так далее.

Генерал Джеймс Джонс добавляет: «Можно взять Берлинский воздушный мост в качестве модели. Мы должны обратиться к гуманитарной стороне военного воздушного транспорта». Это же может стать и первым этапом для закрытия неба Украины для боевых вылетов.

Генерал Джозеф Ролстон остановился на другой широко обсуждаемой теме: передаче Украине польских истребителей МиГ-29: «Думаю, что мы должны занять более жесткую позицию, помогая украинцам любыми возможными способами. Но проблема 29-х носит скорее символический характер, чем реальный. Эти МиГи изначально принадлежали Восточной Германии. В 1990 году, когда произошло объединение Германии, политически нужно было взять что-то из восточногерманских вооруженных сил, и решили взять полк МиГов. В 2002 году немцы пригласили меня слетать на одном из них, и я провел целый день с их пилотами и техниками. Они жаловались на то, как трудно обслуживать эти самолеты, потому что все запчасти нужно получать через Москву и Берлин на уровне МИДа: это было очень медленно, даже при том, что в 2002 году отношения у Германии с Россией были хорошими. Вот почему через несколько лет Германия решила продать эти самолеты Польше. Кажется, Польша заплатила за них по два евро за борт и то считала, что переплатила. Подозреваю, что менее половины из этих самолетов в летном состоянии, и они не смогут летать долго без запчастей, которых Москва Украине не поставит. Поэтому лучше всего отдать эти самолеты Украине на запчасти для ее собственных МиГов».