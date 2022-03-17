Безпечних місць на Луганщині більше немає: окупанти обстріляли притулок для мам і дітей у Сєвєродонецьку

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у «Фейсбук».

«Російські звірі знову напали на дітей. У Сєвєродонецьку окупанти обстріляли притулок для матерів із дітьми. Мешканці та працівники закладу в безпеці», – написав він.

Голова Луганської ОВА додав, що матері і діти переховувалися в притулку. «Але росія наздогнала їх і там», – додав він.

«Безпечних місць на Луганщині більше немає!» – зауважив Гайдай.