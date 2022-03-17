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Безпечних місць на Луганщині більше немає: окупанти обстріляли притулок для мам і дітей у Сєвєродонецьку

Зараз мешканці та працівники закладу перебувають в іншому місці

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у «Фейсбук».

«Російські звірі знову напали на дітей. У Сєвєродонецьку окупанти обстріляли притулок для матерів із дітьми. Мешканці та працівники закладу в безпеці», – написав він.

Голова Луганської ОВА додав, що матері і діти переховувалися в притулку. «Але росія наздогнала їх і там», – додав він.

«Безпечних місць на Луганщині більше немає!» – зауважив Гайдай.

17 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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