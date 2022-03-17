Байден обсудит с Си Цзиньпином войну в Украине

В пятницу, 18 марта, президент Джо Байден побеседует по телефону с председателем КНР Си Дзиньпином. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Этот [телефонный разговор] – часть наших текущих усилий по поддержанию открытых линий связи между Соединенными Штатами и КНР, – говорится в пресс-релизе Белого дома. – Два лидера обсудят [способы] управления конкуренцией между двумя нашими странами, а также войну России против Украины и другие вопросы, представляющие взаимный интерес».

В среду госсекретарь Энтони Блинкен подверг критике позицию Китая в отношении войны в Украине.

«Тот факт, что Китай не осудил действия России, сам по себе говорит об очень многом – не только России, Украине или Европе, но и всему миру», – отметил Блинкен.

«Во-вторых, – продолжал госсекретарь, – мы обеспокоены возможностью предоставления Китаем материальной помощи России или подрыва введенных нами санкций. Мы заявили Китаю об этом прямо, в том числе в последние сутки, когда помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан встречался со своим китайским коллегой».

Как уже сообщалось, в ходе встречи посланников США с главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, членом Политбюро Ян Цзечи Джейк Салливан выразил озабоченность возможной поддержкой России со стороны КНР.

В ходе встречи США предупредили власти КНР о том, что Пекин столкнется с последствиями, если примет решение оказать поддержку Москве в условиях экономических санкций со стороны Запада. «Мы не позволим ни одной стране компенсировать России ее потери», – заявили в Госдепартаменте.