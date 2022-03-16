Республіканці закликали Білий дім прискорити виділення військової допомоги ЗСУ Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі прибув в Україну для збору доказів про воєнні злочин » Зеленський закликав США створити Союз відповідальних країн, який миттєво реагуватиме на війни та лиха Президент України Володимир Зеленський просить світ переглянути колишні союзи та гарантії безпеки, які вже не працюють після того як Росія напала на Україну. Про це Володимир Зеленський заявив виступаючи сьогодні, 16 березня, перед конгресменами США, передає «Еспресо. TV«. «Нам потрібно створити нові інструменти швидкого реагування і зупинити війну, повномасштабне російське вторгнення в Україну. Це буде справедливо, якщо це зло буде покорене протягом наступних 24 годин. Сьогодні світ не має таких інструментів. Минула війна змусила нас створити установи, які мали б захисти нас від майбутньої війни. Але, а жаль, вони не спрацювали, ми це бачимо, ви це бачите. Нам потрібні нові інституції, нові союзи і ми пропонуємо створити союз відповідальних країн, які матимуть силу і свідомість негайно зупиняти конфлікти, надавати всю необхідну допомогу протягом 24 годин, якщо необхідно, то зброю, гуманітарну допомогу, санкції, фінанси. Все, щоб дотримуватися миру, щоб зберегти життя. Такий союз може допомагати тим, хто переживає природні лиха, хто став жертвою гуманітарної лиха чи епідемії. Ми могли б врятувати тисячі життів нашої країни і в багатьох інших країнах, які потребують миру, де люди страждають у антигуманних стражданнях та руйнації», — сказав Зеленський.