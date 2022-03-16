Втрати України від російської агресії перевищили $0,5 трлн

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що втрати України через вторгнення Росії становлять $565 млрд.

Про це заявив Денис Шмигаль під час пресстейтменту з прем’єр-міністрами Польщі, Чехії та Словенії, повідомляє Українська правда.

«У нашому уряді вже створена та працює група, яка займається оцінкою втрат для економіки внаслідок російської агресії. Попередні розрахунки говорять, що наразі прямі одноразові втрати для України становлять 565 мільярдів доларів», – заявив він.

За його словами, ці кошти будуть потрібні, щоб відновити пошкоджену інфраструктуру.

«І за кошти репатріації РФ, і за кошти наших партнерів, щоб Україна відновилася», – сказав Денис Шмигаль.