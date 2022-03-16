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Ворог знову обстрілює Київ: горять приватні будинки в Подільському районі, — Кличко

Росіяни продовжують обстрілювати Київ: снаряди потрапили в приватний масив Подільського району

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.

За попередньою інформацією, увечері російські окупанти влаштували авіаналіт на Київ. Ворожі снаряди влучили в кілька приватних будинків у Подільському районі.
На місці уже працюють рятувальники та медики.
За словами Кличка, загоряння локалізоване, але роботи з ліквідації наслідків пожежі тривають. На даний момент постраждалих не виявили.

Крім того, під час ворожого обстрілу було пошкоджено газопровід низького тиску. Аварію ліквідовують фахівці газової служби.

16 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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