Українські військові збили російський літак, який скидав ракети на Чернігів

У ніч на 16 березня ППО ЗСУ знищили літак Су, який обстрілював з ракет Чернігів
Про це заявило Оперативне командування «Північ».
Станом на ранок 16 березня ситуація в зоні відповідальності підрозділів командування «Північ» контрольована.
«Уночі фахівці ППО поцілили в ворожий літак типу Су, який закидував ракетами Чернігів. «Пташка» впала», — зазначили в повідомленні.
Крім того, українські захисники відбили атаку росіян, які під прикриттям бронетехніки намагалися зайти в район Новоселівки. Втрати окупантів уточнюють.
Leave a Reply