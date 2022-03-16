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Українські військові збили російський літак, який скидав ракети на Чернігів

У ніч на 16 березня ППО ЗСУ знищили літак Су, який обстрілював з ракет Чернігів

Про це заявило Оперативне командування «Північ».

Станом на ранок 16 березня ситуація в зоні відповідальності підрозділів командування «Північ» контрольована.

«Уночі фахівці ППО поцілили в ворожий літак типу Су, який закидував ракетами Чернігів. «Пташка» впала», — зазначили в повідомленні.

Крім того, українські захисники відбили атаку росіян, які під прикриттям бронетехніки намагалися зайти в район Новоселівки. Втрати окупантів уточнюють.

  • Нагадаємо, на Півдні України ЗСУ знищили два російські Су-30.
16 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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