ОПУ на заяви РФ по нейтралітету: “Модель може бути лише “українською” Є армія, потужне озброєння, Stinger’и, NLAW’и. Немає електрики і паніки, — голова ОВА про ситуацію на Чернігівщині » Українські військові збили російський літак, який скидав ракети на Чернігів У ніч на 16 березня ППО ЗСУ знищили літак Су, який обстрілював з ракет Чернігів Про це заявило Оперативне командування «Північ». Станом на ранок 16 березня ситуація в зоні відповідальності підрозділів командування «Північ» контрольована. «Уночі фахівці ППО поцілили в ворожий літак типу Су, який закидував ракетами Чернігів. «Пташка» впала», — зазначили в повідомленні. Крім того, українські захисники відбили атаку росіян, які під прикриттям бронетехніки намагалися зайти в район Новоселівки. Втрати окупантів уточнюють. Нагадаємо, на Півдні України ЗСУ знищили два російські Су-30.