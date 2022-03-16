Швейцарія розширила санкції проти росії

Влада Швейцарії розширила санкції проти росії за вторгнення в Україну, додавши у список ще 197 осіб та 9 компаній.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві уряду.

«Ще 197 осіб тепер підпадають під фінансові санкції та обмеження на в’їзд. Серед цих осіб є олігархи та відомі бізнесмени. Ще 9 компаній також підпадають під фінансові санкції», – заявили в уряді.

Активи санкціонованих осіб та компанії заморожуються на території Швейцарії сьогодні вдень. Тепер санкційний список Швейцарії повністю синхронізований зі списком ЄС..

Зазначається, що країна ввела нові обмежувальні заходи у зв’язку з серйозними порушеннями росією міжнародного права в Україні.