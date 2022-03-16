Рішення щодо членства в НАТО залишається суверенним правом України, — генсек НАТО

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, — інформує Еспресо.TV.

«Україна є суверенною незалежною країною, яка має право обирати свій шлях. Ми поважаємо рішення, які приймаються демократично обраним урядом України. Тож, це має бути їхнє рішення — чи вирішать вони претендувати на членство в НАТО або ні. Після цього це буде справа 30 союзників — приймати відповідне рішення з цього питання. Але це не справа Росії — втручатися в цей процес», — сказав він.

За словами Столтенберга, Путін має зупинити цю війну негайно, вивести свої сили та долучитися до дипломатії у дусі доброї волі.