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Рішення щодо членства в НАТО залишається суверенним правом України, — генсек НАТО

Росія у цьому процесі не має жодного права голосу.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, — інформує Еспресо.TV.

«Україна є суверенною незалежною країною, яка має право обирати свій шлях. Ми поважаємо рішення, які приймаються демократично обраним урядом України. Тож, це має бути їхнє рішення — чи вирішать вони претендувати на членство в НАТО або ні. Після цього це буде справа 30 союзників — приймати відповідне рішення з цього питання. Але це не справа Росії — втручатися в цей процес», — сказав він.

За словами Столтенберга, Путін має зупинити цю війну негайно, вивести свої сили та долучитися до дипломатії у дусі доброї волі.

16 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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