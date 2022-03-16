Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі прибув в Україну для збору доказів про воєнні злочин

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан, який розслідуватиме воєнні злочини рф, прибув в Україну і провів розмову з президентом Володимиром Зеленським.

«Говорив з прокурором Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карімом Ханом. Він уже в Україні», – сказав Зеленський у відеозверненні 16 березня.

За словами глави держави, Україна активізує роботу, щоб притягнути окупантів до відповідальності.

«Прокуратура України, правоохоронці вже почали цю роботу. Важливим є й початок діяльності в Україні слідчої групи Міжнародного кримінального суду, яка разом з нашими правоохоронцями вже збирає всі докази, факти воєнних злочинів загарбників на території нашої держави», – заявив Зеленський.

Він наголосив на необхідності міжнародного трибуналу.

«За все, що вони наробили проти України. Проти наших людей. За кожен акт тероризму російських військ на території нашої держави. Щоб ті отримали саме юридичну відповідь. Законну і конкретну», – сказав президент.

Окупанти відповідатимуть за всі воєнні злочини проти українців, запевнив він.