ППО для України вже в дорозі – CNN

Сполучені штати Америки та їхні союзники з НАТО вже надсилають Україні системи протиповітряної оборони.
Про це CNN розповів неназваний американський урядовець.
За його словами Америка надасть Україні ЗРК SA-8, SA-10, SA-12 та SA-14.
Тобто зброю, яка вже відома Збройним Силам України й не потребує тривалого періоду для освоєння.
За системою кодифікації НАТО згаданим назвам відповідають наступні комплекси:
- SA-8 – ЗРК “Оса”
- SA-10 – ЗРС С-300
- SA-12 – ЗРС С-300В
- SA-14 – ПЗРК Стріла-3
Водночас у повідомленні CNN є суперечність. Адже автори новини зауважують, що надані системи мають “менший діапазон висот ніж С-300, які просила Україна”. Можливо, в повідомленні є плутанина щодо назв ЗРК.
Чиновник повідомив, що зброя “вже в дорозі” і вона отримана від країн-партнерів.
Leave a Reply