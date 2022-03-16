ППО для України вже в дорозі – CNN

Сполучені штати Америки та їхні союзники з НАТО вже надсилають Україні системи протиповітряної оборони.

Про це CNN розповів неназваний американський урядовець.

За його словами Америка надасть Україні ЗРК SA-8, SA-10, SA-12 та SA-14.

Тобто зброю, яка вже відома Збройним Силам України й не потребує тривалого періоду для освоєння.

За системою кодифікації НАТО згаданим назвам відповідають наступні комплекси:

SA-8 – ЗРК “Оса”

SA-10 – ЗРС С-300

SA-12 – ЗРС С-300В

SA-14 – ПЗРК Стріла-3

Пуск зенітної ракети комплексу «ОСА-АКМ» Фото: Ognian Stefanov

Водночас у повідомленні CNN є суперечність. Адже автори новини зауважують, що надані системи мають “менший діапазон висот ніж С-300, які просила Україна”. Можливо, в повідомленні є плутанина щодо назв ЗРК.

Чиновник повідомив, що зброя “вже в дорозі” і вона отримана від країн-партнерів.