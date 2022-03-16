«Почему вы 8 лет молчали?»

Постой!.. Ты что-то путаешь в запале!

Известно ведь любому пацану:

На вас не нападали. Вы – напали.

Вы первыми затеяли войну!

***

Ах, сколько на земле людишек подлых!

Такие уж настали времена!..

Вы подлость преподносите, как подвиг,

И просите за это ордена!

Л. Филатов, 1998 год

Апологеты «русского мира», поддерживающие нападение России на Украину, с упоением вопрошают «Почему вы 8 лет молчали?» в том контексте, что именно Украина вроде бы обстреливала «мирное население» на Донбассе, а теперь вот Россия наконец-то решила «вступиться», и настала пора «ответки».

Однако на самом деле все это пропагандистская мишура, которая призвана переложить ответственность с больной российской головы на здоровую украинскую.

В первую очередь следует подчеркнуть, что весь военный конфликт на Донбассе возник именно из-за агрессивных действий Российской Федерации против Украины. Никакого отдельного «народа ДНР» и/или «народа ЛНР» никогда не существовало и не существует. Всё это искусственные конструкции российских политиков и политтехнологов. В частности, по переписи 2001 года в Донецкой области проживало 56,87% этнических украинцев, в Луганской – 57,96 %. И никто свою принадлежность к «народу ДНР» и/или «народу ЛНР» не обозначал.

Российская Федерация постоянно засылала через украинскую границу вооружение, так называемых «добровольцев» и кадровых военных. Эпическое признание допустил в своё время Кировский районный суд в городе Ростове-на-Дону, который в приговоре, вынесенном по делу о взяточничестве, упомянул о поставках в течение 2018-2019 гг. продуктов питания в воинские части Вооруженных Сил РФ, расположенные на оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской областей. Установлено, что поставка 1300 тонн продовольствия в так называемые «ДНР» и «ЛНР» осуществлялась раз в две недели. Колонну формировали из более, чем 70 машин, что соответствует обеспечению более 26 тысяч человек. Таким образом, российский суд подтвердил присутствие российских солдат на востоке Украины.

Согласно статье 3 Резолюции 3314 (ХХІХ) Генеральной Ассамблеи ООН от 14.12.1974 года, актом агрессии, в частности, признаётся засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно перечисленным выше актам, или его значительное участие в них.

Таким образом, РФ еще до открытого широкомасштабного вторжения 24.02.2022 года фактически и юридически осуществляла агрессию против Украины.

Бывший «министр обороны» так называемой ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) заявил о своей ответственности за начало военного конфликта на востоке Украины: «Спусковой крючок войны все-таки нажал я. Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге всё бы кончилось, как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. И на этом бы кончилось. А практически маховик войны, которая до сих пор идет, запустил наш отряд».

Таким образом, с самого начала ответственность за войну на Донбассе лежит на Российской Федерации.

Ложными являются утверждения о том, что Вооруженные Силы Украины (ВСУ) систематически обстреливали города, расположенные на территориях, подконтрольных так называемым ДНР и ЛНР. И Президент П.А. Порошенко и Президент В.А. Зеленский много усилий приложили именно для достижения прекращения огня. В частности, ещё в октябре 2019 года Президент В.А. Зеленский подчеркнул, что его основная миссия на посту Главы государства – завершение войны на Донбассе. «Какого Президента выбирало общество? Президента, который прекратит войну. Именно это моя миссия в течение пяти лет», – сказал Владимир Зеленский во время пресс-марафона.

Режим прекращения огня, неоднократно устанавливавшийся на линии соприкосновения, постоянно нарушался стороной «ДНР» («ЛНР»). При этом гибли или получали ранения украинские военные. Например, 20.02.2022 года боевики «ДНР» 80 раз нарушали режим прекращения огня. Боевики стреляли из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Огонь они открывали, в частности, в сторону Красногоровки, Авдеевки, Гранитного, Старогнатовки, Луганска, Опытного, Песков, Счастья, Тарамчука, Светлодарска, Крымского.

Одновременно боевики стреляли в сторону территории, которая контролируется «ДНР» («ЛНР»). Например, в тот же день, 20.02.2022 года, боевики открыли огонь по Луганску, чтобы обвинить в этом украинских военных. Именно в такой способ боевики «ДНР» («ЛНР») создавали «картинку» для российских средств массовой информации о страданиях «мирного населения» от «обстрелов» ВСУ.

Нельзя сказать, что Украина об этом молчала. Например, 22.12.2021 года руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил: «Наши многомесячные усилия для возвращения к полноценному соблюдению режима прекращения огня принесли плоды. Во время сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы все стороны выразили намерение решительно соблюдать договоренности о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года». «Грядущие рождественские и новогодние праздники должны быть мирными. Пусть на Донбассе наконец-то воцарится тишина», – предположил Ермак.

Хорошей иллюстрацией так называемых обстрелов Донецка до 24.02.2022 года служит сравнение двух приведенных фотографий.

Источник: https://www.facebook.com/yurii.bilousov/posts/5443153362383990

3. Характерным в связи с этим следует назвать свежий пример падения 14.03.2022 года ракетына газон возле дома так называемого «правительства ДНР». Традиционно пропагандисты обвинили в авиаударе украинскую армию и заявили о якобы гибели 20 человек. Однако исследовательская группа «Conflict Intelligence Team» сообщила, что после анализа фотографий из открытых источников можно заключить: ракета прилетела со стороны России или подконтрольных боевикам территорий, источник: https://www.ostro.org/general/society/news/630127/

Подлость продолжается.

Леонид Белкин