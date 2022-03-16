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Окупанти викрали 6 співробітників і волонтерів з Бучанської міськради

Російські загарбники викрали 6 людей, які перебували у будівлі Бучанської міської ради та до останнього надавали допомогу мешканцям. Серед полонених – співробітники міськради і волонтери.

Джерело: Бучанська міська рада у Telegram  

Дослівно міськрада: «Увечері 15 березня російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон наших співробітників і волонтерів, які до останнього під обстрілами допомагали мешканцям нашого міста».

Деталі: Зокрема, російські окупанти викрали:

  • Гапченка Дмитра Олександровича (керуючий справами Бучанської міськради);
  • Черкаського Леоніда Юхимовича;
  • Цигана Миколу Володимировича;
  • Ющенка Анатолія Вікторовича;
  • Уманця Володимира Олександровича (охорона);
  • Матюка Сергія Олександровича.

Повідомляється, що росіяни викинули паспорти та інші документи полонених, коли від’їжджали.

Бучанська міська рада закликала Офіс президента, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук та керівництво Київської обласної військової адміністрації допомоги у звільненні цих людей.

16 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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