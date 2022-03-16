Окупанти викрали 6 співробітників і волонтерів з Бучанської міськради

Джерело: Бучанська міська рада у Telegram
Дослівно міськрада: «Увечері 15 березня російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон наших співробітників і волонтерів, які до останнього під обстрілами допомагали мешканцям нашого міста».
Деталі: Зокрема, російські окупанти викрали:
- Гапченка Дмитра Олександровича (керуючий справами Бучанської міськради);
- Черкаського Леоніда Юхимовича;
- Цигана Миколу Володимировича;
- Ющенка Анатолія Вікторовича;
- Уманця Володимира Олександровича (охорона);
- Матюка Сергія Олександровича.
Повідомляється, що росіяни викинули паспорти та інші документи полонених, коли від’їжджали.
Бучанська міська рада закликала Офіс президента, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук та керівництво Київської обласної військової адміністрації допомоги у звільненні цих людей.
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