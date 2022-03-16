Одещину обстрілюють з моря, хочуть виявити нашу ППО та готуються до висадки десанту, — голова ОВА

Про це у відеозверненні в фейсбуку заявив спікер оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Еспресо.TV

«Напередодні була спроба супротивника виявити нашу систему ППО. Ворог працює на те, щоби її виявити та знищити. Наразі йде підготовка до можливої висадки десанту. Важко, але ми тримаємося», — наголосив Братчук.

Він також уточнив, що кораблі Росії поки що нікуди не пішли з Чорного моря. Вони курсують, перегруповуються і створюють психологічний тиск.

Залишається високою ймовірність ракетних ударів по Одещині.