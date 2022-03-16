Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Водночас члени молодіжного крила партії мали підготуватися до захоплення влади, яке, за словами депутата, підтримуватиме російська армія.

Наразі зловмисник перебуває під вартою.

Варто зазначити, що у Солоницівській селищній раді є лише один депутат від ОПЗЖ. Ймовірно, підозрюваним є Андрій Лазуренко.

Фото: Харківська обласна прокуратура