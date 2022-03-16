МЗС Росії заявив о певних поступках України в перемовинах ЗСУ перейшли в контрнаступ на низці напрямків, РФ втрачає позиції – ОП » На Харківщині депутат від ОПЗЖ готував держпереворот Під час досудового слідства Служба безпеки України встановила, що депутат телефонував членам молодіжної організації ОПЗЖ, аби підготовати їх до насильницьких дій. Він заявляв, що незабаром Харківщину окупує російське військо. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. Водночас члени молодіжного крила партії мали підготуватися до захоплення влади, яке, за словами депутата, підтримуватиме російська армія. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Варто зазначити, що у Солоницівській селищній раді є лише один депутат від ОПЗЖ. Ймовірно, підозрюваним є Андрій Лазуренко.