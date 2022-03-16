МЗС Росії заявив о певних поступках України в перемовинах

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що на переговорах України та Росії «є певна надія на досягнення компромісу».

Джерело: Лавров в інтерв’ю РБК

Пряма мова Лаврова: «Я орієнтуюсь на ті оцінки, які дають наші перемовники. Вони констатують, що переговори йдуть непросто, через зрозумілі причини. Але є певна надія на досягнення компромісу».

Деталі: За його словами, таку саму оцінку дають і деякі представники української делегації, «зокрема співробітники Офісу президента Зеленського і сам президент Зеленський, який нещодавно зробив низку цікавих заяв».

Нагадаємо — президент Зеленський заявив, що готовий обговорити нейтральний статус України.