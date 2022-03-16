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Мега-яхту гендиректора «Роснефті» вартістю $600 млн затримали в Іспанії

В Іспанії затримали мега-яхту гендиректора «Роснефті» Ігоря Сєчіна вартістю $600 млн

Про це повідомляє Reuters.

За попередніми даними іспанська влада затримала мега-яхту під назвою «Crescent», що пришвартована в порту Таррагона в Каталонії.
Поліція повідомила, що судно вартістю $600 млн імовірно належить Ігорю Сєчіну, керівнику російського нафтового гіганта «Роснефть».
З недавніх пір, Сєчін перебуває під санкціями ЄС через вторгнення РФ в Україну.

За даними сайту моніторингу Marine Traffic, 135-метрова яхта, яку фахівці називають однією з найбільших у світі, пливе під прапором острова Кайман і прибула до Іспанії з Італії в листопаді 2021 року.

16 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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