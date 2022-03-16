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Лисичанськ через обстріли залишився без газу

Окупанти під час обстрілів пошкодили мережі газопостачання в Лисичанську, що на Луганщині, свідчать дані «Оператора газотранспортної системи України»

Про йдеться у повідомленні компанії.

«Вночі з 15 на 16 березня місто Лисичанськ втратило газопостачання — нічний обстріл пошкодив газорозподільні мережі перед головним газорозподільним пунктом міста. Лисичанськгаз (підрозділ Луганськгазу) прийняв рішення перекрити газові мережі», – вказав «Оператор ГТС».

Станом на 13:00 середи через бойові дії призупинено роботу 38 з 1389 газорозподільних станцій.

Газопостачання наразі відсутнє для споживачів у Донецькій, Луганській, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській і Харківській областях, які отримували газ через ці станції.

ОГТСУ докладає максимум зусиль, щоб якнайшвидше відновити постачання газу у всіх регіонах.

16 марта, 2022 | Category: Новини українською, Россия, Украина

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