Как правильно выбрать сервер

Любому предприятию рано или поздно приходится приобретать сервер для повседневной деятельности: хранения данных, работы внутриофисных, клиентских приложений и прочих нужд. Однако выбор сервера – решение не простое, поэтому ниже вы сможете прочесть общие рекомендации, позволяющие ускорить покупку.

Общие рекомендации подбора конфигурации

Сервера, который бы идеально подходил для выполнения конкретной функции не существует. Поэтому при выборе необходимо определить задачи, которые приоритетны для компании, и с тем, в каком темпе сервер будет их выполнять. Неудачный выбор оборудования повлечет непредвиденную угрозу целостности и доступности сервисов, что скажется на работе предприятия. Чтобы этого избежать, следует пояснить некоторые нюансы.

Выбор сервера по процессору

Центральный процессор регулирует работу всей компьютерной системы. Сегодня на рынке предложено множество моделей процессоров от различных брендов, однако для успешного подбора нужно разбираться в современных технологиях. К критериям выбора процессора относятся:

количество процессоров (их может быть несколько);

частота;

объем встроенной кэш-памяти.

Выбор оперативной памяти

Здесь все индивидуально для каждой системы и предъявляемых требований. Например, для сервера баз данных в среднем хватает 256 Мб. Сейчас в ассортименте модули памяти следующих объемов: 256, 512, 1024, 2048 и 4096 Мб. Однако нужно учитывать, что для нормальной работы оборудования придется наращивать память путем удвоения имеющегося объема.

Сегодня разработчики оборудования предлагают два стандарта памяти: DDR3 и DDR4. Они отличаются по скорости передачи информации. Для первого варианта она варьируется в диапазоне 1333-1867 МГц, а для второго – 2133-2666 МГЦ. Чем выше частота – тем быстрее работает оборудование. Но при выборе сервера учитывайте, что эти показатели несовместимы, и желательно выбирать платформу, ориентированную на рост в будущем, которая поддерживает DDR4.

Кроме того, память должна оснащаться опцией ECC (Error Correcting Code). Эта функция позволяет автоматически исправлять ошибки, возникающие во время работы.

Выбор дисковой системы

Здесь опять нужно отталкиваться от задач сервера. Это могут быть быстрая обработка информации или высокая скорость поиска данных. Имеющиеся на рынке жесткие диски отличаются друг от друга скоростью вращения шпинделя, объемом и интерфейсом подключения. Здесь выделяют каналы SAS, Fibre Channel, SATA3, NVMe.

Определившись со всеми критериями, которым должен соответствовать сервер, вы можете использовать конфигуратор серверов для подбора оптимальной модели. Такой подход позволит не только сэкономить денежные средства, но и повысит эффективность работы вашей компании.

На рынке предложен большой выбор серверного оборудования. Оно должно соответствовать параметрам для обеспечения бесперебойной работы предприятия. Выбирать подходящий сервер можно и самостоятельно, но все же лучше воспользоваться помощью специалистов.