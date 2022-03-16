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Окупанти викрали 6 співробітників і волонтерів з Бучанської міськради Через обстріл телевежі в Рівненській області загинула 21 людина » Два російські винищувачі Су-30см побачили дно Чорного моря Зенітні ракетні війська на півдні України потопили два повітряні судна російських окупантів. Джерело: командування Повітряних сил України, голова Одеської ОДА/ОВА Максим Марченко в Telegram Дослівно Повітряні сили: «О 5 ранку на півдні країни два винищувача Су-30см російських фашистів відправили услід за російський кораблем. Пара винищувачів окупантів намагалася атакувати одне із селищ в Одеській області. Зенітним ракетним підрозділом Повітряне командування «Південь» обидва літаки ліквідовано. Пілоти катапультувались і вслід за літаками впали в українське Чорне море!». Пілоти катапультувались і вслід за літаками впали в українське Чорне море!».