Два російські винищувачі Су-30см побачили дно Чорного моря

Зенітні ракетні війська на півдні України потопили два повітряні судна російських окупантів.
Джерело: командування Повітряних сил України, голова Одеської ОДА/ОВА Максим Марченко в Telegram
Дослівно Повітряні сили: «О 5 ранку на півдні країни два винищувача Су-30см російських фашистів відправили услід за російський кораблем.
Пара винищувачів окупантів намагалася атакувати одне із селищ в Одеській області. Зенітним ракетним підрозділом Повітряне командування «Південь» обидва літаки ліквідовано.
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