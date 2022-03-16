Центр РНБО нагадав правила перетину кордону з дітьми під час війни

Про це йдеться в телеґрам-каналі ЦПД.

Дитину може супроводжувати один з батьків, бабуся дідусь, повнолітні брат, сестра, мачуха, вітчим або інша особа, уповноважена одним з батьків

Для виїзду в супроводі одного з батьків, бабусі, дідуся, повнолітніх брата чи сестри, мачухи, вітчима потрібно мати документи, що підтверджують сімейні зв’язки дитини та людини, яка її супроводжує (свідоцтво про народження, шлюб тощо).

Нотаріально посвідчена згода одного з батьків на виїзд дитини за кордон необхідна в разі виїзду дитини в супроводі людини, котра не є одним із її батьків, бабусею, дідусем, братом, сестрою, мачухою або вітчимом. Завірити довідку можна в органах опіки та піклування органів місцевого самоврядування.