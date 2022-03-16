На Миколаївщині збито бойовий вертоліт Росії Ка-52 На кордоні у бейбі-боксі автомобіля виявили дорослого чоловіка «ухилянта» » Це єдиний спосіб завершити війну: Подоляк оголосив про підготовку до переговорів Зеленського з Путіним Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів, що вони працюють над прямими переговорами Володимира Зеленського з Володимиром Путіним Про це повідомляє PBS. За словами Подоляка, єдина опція, яка дозволить зупинити війну Росії проти України — це переговори Зеленського і Путіна. «Об’єктивно, єдина опція, яка зупинить війну — це прямі переговори між двома президентами. І саме над цим ми працюємо в ході мирних переговорів. Ми напрацьовуємо документ, який будуть надалі обговорювати і підписувати президенти. Це єдиний спосіб завершити війну», — сказав радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.