Через обстріл телевежі в Рівненській області загинула 21 людина

Про це він повідомив у етері Еспресо.TV.

«Ніч на Рівненщині пройшла стабільно. Кордони залишаються непорушні. Можемо констатувати, що аварійно-рятувальні роботи після обстрілу телевежі закінчені. Розбирали завали. На жаль, маємо ще одного загиблу людину. Тобто, кінцева цифра 21 людина загинула, 9 отримали поранення внаслідок обстрілу телевежі», — зазначив Віталій Коваль.

Він додав, що стан 9 поранених стабільний. За словами Віталія Коваля, перед західними регіонами України стоїть багато викликів.

«Зараз перед західними областями України стоїть багато викликів. Зокрема, проведення посівної кампанії та забезпечення гуманітарним вантажем регіони активних бойових дій. Ми активно працюємо. Працюємо над розгортанням тилової економіки, що зараз є дуже важливим», — зауважив очільник Рівненської ОВА.