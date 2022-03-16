Блінкен: незалежна Україна існуватиме значно довше, ніж буде Володимир Путін

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Путіна зупинити війну і висловив впевненість, що «Україна, незалежна Україна, буде існувати значно довше, ніж буде Володимир Путін». «Справжнє питання — скільки смертей та руйнувань принесе російська агресія до того часу і ми тяжко працюємо, щоб це обмежити, зупинити, припинити війну, яку Росія веде за власним вибором», — заявив він в інтерв’ю CNN у вівторок.

Блінкен також прокоментував нещодавню заяву українського президента Володимира Зеленського щодо вступу України до НАТО і назвав її «визнанням реальності» .

Напередодні Зеленський вказав на зустрічі лідерів держав Joint Expeditionary Force: «Україна не є членом НАТО, ми це розуміємо, ми – адекватні люди. Роками ми чули про нібито відкриті двері, але вже почали також розуміти, що нам туди не увійти».

Коментуючи заяву Зеленського, Блінкен в інтерв’ю CNN зауважив, що США надають «надзвичайну безпекову допомогу» Україні, а закиди російського президента Володимира Путіна про буцімто занепокоєність можливим вступом України до НАТО є брехнею: «Йдеться, як продемонстрував Путін, про заперечення незалежного існування України».

Держсекретар висловив занепокоєння через ризик того, що Росія може застосувати хімічну зброю проти України. Він також назвав «вершиною безвідповідальності» заяви Росії щодо застосування ядерної зброї. Блінкен запевнив — напади на цивільних та порушення прав людини ретельно документуються і ведеться робота, щоб визначити, чи підпадають дії Росії під визначення військових злочинів.

Наступного тижня президент США Джо Байден проведе візит до Європи, де зокрема зустрінеться з лідерами країн НАТО. Візит стане нагодою надалі координувати стратегію тиску на Росію та підтримки України, додав Блінкен.