Байден подписал законопроект выделяющий 13,6 млрд долларов на помощь Украине

Президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании правительства, который предполагает выделение 13,6 млрд долларов на оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине.

Общий объем законопроекта, одобренного обеими палатами Конгресса США на прошлой неделе, достиг 1,5 трлн долларов.

«Этот законопроект включает в себя историческое финансирование в $13,6 млрд для реагирования на вторжение России в Украину и его последствия для соседних стран», — сказал Байден на церемонии подписания.

«Я хочу поблагодарить руководство Конгресса за столь быструю работу над обеспечением того, чтобы у нас были необходимые ресурсы.., чтобы мы могли продолжать решительно реагировать на этот кризис», — добавил он.

По словам президента, благодаря этому пакету США смогут расширить военную и гуманитарную помощь Украине.

Американский лидер также сообщил, что в среду он более подробно расскажет о действиях Вашингтона в связи с ситуацией на Украине.

Подписанная президентом инициатива позволит финансировать федеральное правительство до 30 сентября текущего года. Она также включает выделение около $780 млрд на оборонные нужды и примерно 730 млрд на расходы в иных сферах.

Окончательное одобрение нового пакета помощи Украине произошло, когда более 3 млн беженцев из Украины прибыли в соседние с ней страны, сообщило во вторник Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Согласно информации, размещенной на его сайте, с 24 февраля по 15 марта число покинувших Украину беженцев достигло 3 000 381.

В частности, в Польшу прибыли 1 830 711 человек, в Румынию — 459 485, в Молдавию — 337 315, в Венгрию — 267 570.

Между тем Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой военную и экономическую помощь Киеву со стороны Вашингтона, а также дипломатические усилия, направленные на то, чтобы остановить нынешний конфликт в стране.

Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

По его словам, Блинкен выразил «приверженность предоставлению военной, экономической и гуманитарной поддержки народу Украины».

«Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Кулеба обсудили текущие дипломатические усилия, направленные на то, чтобы остановить войну», — заявил Прайс.

Он отметил, что в разговоре были также затронуты меры «со стороны США и мирового сообщества», которые принимаются в отношении РФ.