Є армія, потужне озброєння, Stinger’и, NLAW’и. Немає електрики і паніки, — голова ОВА про ситуацію на Чернігівщині

Про це заявив у ранковому відеозверненні голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, інформує Еспресо.TV

«Сьогодні в Чернігові та багато де в області відсутнє електропостачання. Відповідні служби розуміють проблематику і працюють над усуненням», — сказав він.

Чаус зазначив, що не може дати більш конкретну інформацію, щоб вона не потрапила до ворога. Але влада розуміє, що відбувається з електрикою. А ремонтні бригади працюють над відновленням струму.

«Зранку в соціальних мережах читаю дуже багато панічних постів на кшталт «Усе пропало! Караул! Чернігів розбомблений. Нічого нема. Армії нема». Дивіться, є армія, є озброєння, є Stinger’и, є NLAW’и, є інше потужне озброєння в місті Чернігові та біля міста Чернігова. Наші Збройні Сили потужні і наносять щогодини потужних ударів по силам російського супротивника. Це – чиста правда. Росіянам зараз невесело біля Чернігова та інших населених пунктів області», — запевнив він.

«Сьогодні максимально забезпечуємо гуманітарні вантажі: їжа і ліки. … Віримо в Бога і в Збройні Сили України!» — додав Чаус.