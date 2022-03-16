 
«  
  »

Є армія, потужне озброєння, Stinger’и, NLAW’и. Немає електрики і паніки, — голова ОВА про ситуацію на Чернігівщині

ЗСУ наносять щогодини потужних ударів по позиціях супротивника – росіянам зараз невесело біля Чернігова та інших населених пунктів області.

Про це заявив у ранковому відеозверненні голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, інформує Еспресо.TV

«Сьогодні в Чернігові та багато де в області відсутнє електропостачання. Відповідні служби розуміють проблематику і працюють над усуненням», — сказав він.

Чаус зазначив, що не може дати більш конкретну інформацію, щоб вона не потрапила до ворога. Але влада розуміє, що відбувається з електрикою. А ремонтні бригади працюють над відновленням струму.

«Зранку в соціальних мережах читаю дуже багато панічних постів на кшталт «Усе пропало! Караул! Чернігів розбомблений. Нічого нема. Армії нема». Дивіться, є армія, є озброєння, є Stinger’и, є NLAW’и, є інше потужне озброєння в місті Чернігові та біля міста Чернігова. Наші Збройні Сили потужні і наносять щогодини потужних ударів по силам російського супротивника. Це – чиста правда. Росіянам зараз невесело біля Чернігова та інших населених пунктів області», — запевнив він.

«Сьогодні максимально забезпечуємо гуманітарні вантажі: їжа і ліки. … Віримо в Бога і в Збройні Сили України!» — додав Чаус.

16 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  