Зросла кількість загиблих від авіаудару РФ по школі на Миколаївщині

Джерело: управління ДСНС у Миколаївській області
Деталі: Завершено роботи з ліквідації наслідків руйнування будівлі школи в селі Зелений Гай Шевченківської територіальної громади Миколаївського району, яке сталося в результаті ворожого авіаобстрілу з боку окупантів 13 березня о 07:40.
Дослівно: «Станом на 13:00 15 березня пошуково-рятувальні роботи завершено. З-під завалів рятувальники Головного управління ДСНС України у Миколаївській області деблокували 3 постраждалих та тіла 7 загиблих людей».
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