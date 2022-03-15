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Зросла кількість загиблих від авіаудару РФ по школі на Миколаївщині

Внаслідок російського авіаобстрілу школи на Миколаївщині загинуло 7 людей, ще 3 постраждали.

Джерело: управління ДСНС у Миколаївській області

Деталі: Завершено роботи з ліквідації наслідків руйнування будівлі школи в селі Зелений Гай Шевченківської територіальної громади Миколаївського району, яке сталося в результаті ворожого авіаобстрілу з боку окупантів 13 березня о 07:40.

Дослівно: «Станом на 13:00 15 березня пошуково-рятувальні роботи завершено. З-під завалів рятувальники Головного управління ДСНС України у Миколаївській області деблокували 3 постраждалих та тіла 7 загиблих людей».

15 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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