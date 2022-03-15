Декілька членів ОПЗЖ хочуть вийти з фракції Європа оголошує нові санкції щодо Росії і каже про військову допомогу Україні » Зросла кількість загиблих від авіаудару РФ по школі на Миколаївщині Внаслідок російського авіаобстрілу школи на Миколаївщині загинуло 7 людей, ще 3 постраждали. Джерело: управління ДСНС у Миколаївській області Деталі: Завершено роботи з ліквідації наслідків руйнування будівлі школи в селі Зелений Гай Шевченківської територіальної громади Миколаївського району, яке сталося в результаті ворожого авіаобстрілу з боку окупантів 13 березня о 07:40. Дослівно: «Станом на 13:00 15 березня пошуково-рятувальні роботи завершено. З-під завалів рятувальники Головного управління ДСНС України у Миколаївській області деблокували 3 постраждалих та тіла 7 загиблих людей».