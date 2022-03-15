Зеленський визнав, що без зусиль західних союзників «було би складно», але сьогодні «нам потрібно ще»

Президент Володимир Зеленський закликав європейських партнерів збільшити обсяги військової допомоги до України.

Відповідна заява прозвучала у вівторок, 15 березня, під час зустрічі лідерів держав Об’єднаного експедиційного корпусу (Joint Expeditionary Force). До нього входять: Велика Британія, Данія, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Голландія, Швеція та Норвегія.

Український лідер наголосив, що ЗСУ нині життєво необхідні бойові літаки. Зеленський визнав, що без зусиль західних союзників «було би складно», але сьогодні «нам потрібно ще».

«Наші люди беруть трофеї, ми захоплюємо російську техніку вдень, уночі, беремо все на полі бою та відправляємо знову в бій. Навіть зробили боєздатною стару радянську техніку, яка в нас не працювала, та все, що ми отримуємо від вас. Але обсяг, який ви даєте… на тиждень, ми використовуємо за 20 годин», – наголосив він.

І додав: «У нас стільки окупантів, наші військові називають їх сарана. На кожну людину – 20-30 їхніх людей, на один наш танк – 100 їхніх».